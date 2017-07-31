نائب ترامب: نريد تحسين العلاقات مع روسيا لكنه يتعين عليها تغيير سياستها

صرح نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بينس، أن الولايات المتحدة تريد تحسين العلاقات مع روسيا، مؤكدا أنه يجب على موسكو تغيير سياستها بشكل جذري.

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات

موسكو — سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للبيت الأبيض عن بينس قوله: "الرئيس ترامب قال بشكل واضح: الولايات المتحدة مستعدة لتحسين العلاقات مع روسيا، إلا أن الرئيس والكونغرس مجتمعون على أنه يجب على روسيا تغيير سياستها بشكل جذري وأعمالها التي أدت إلى فرض العقوبات".

وأكد نائب الرئيس أن خيار الولايات المتحدة يتمثل في العلاقات البناءة مع روسيا على أساس التعاون والمصالح المشتركة.

يتبع…

