ما سر تحريك الولايات المتحدة قواتها

ومن المتوقع أن يقوم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بالإشراف على المناورات بنفسه حيث سيصل إلى العاصمة الجورجية في زيارة تستغرق يومين. وأعلنت وزارة الدفاع الجورجية أن هذه المناورات تعد الأضخم في تاريخ البلاد بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.
وتشارك 8 دول من حلف شمال الأطلسي بالمناورات وبإشراك أحدث الأسلحة والمدرعات والتقنيات العسكرية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أن المناورة ستكون على نفقتها الكاملة وستقوم بإشراك دبابات أبرامز وعربة "أم-2" برادلي.
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