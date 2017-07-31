ما سر تحريك الولايات المتحدة قواتها

أفادت قناة جورجية محلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنقل معداتها العسكرية بشكل سريع إلى العاصمة الجورجية تبليسي.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko الصاروخ الروسي "شكفال" يدمر كل أساطيل الولايات المتحدة وأوروبا العسكرية

وتأتي خطوة الولايات المتحدة السريعة وغير المسبوقة لنقل معداتها وقواتها بسبب استعدادها للمشاركة في مناورات "الشريك اللائق 2017" التي انطلقت في مدينة فازياني الجورجية بمشاركة 8 دول من حلف شمال الأطلسي والتي تستمر لغاية 12 أغسطس/ آب القادم.

ومن المتوقع أن يقوم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بالإشراف على المناورات بنفسه حيث سيصل إلى العاصمة الجورجية في زيارة تستغرق يومين. وأعلنت وزارة الدفاع الجورجية أن هذه المناورات تعد الأضخم في تاريخ البلاد بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.

وتشارك 8 دول من حلف شمال الأطلسي بالمناورات وبإشراك أحدث الأسلحة والمدرعات والتقنيات العسكرية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أن المناورة ستكون على نفقتها الكاملة وستقوم بإشراك دبابات أبرامز وعربة "أم-2" برادلي.