تعرف على الدول التي تشارك في "جيش - 2017" في كازاخستان

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 400 جندي من 18 دولة، سيشاركون بألعاب الجيش الدولية 2017 التي ستجري بجنوب كازاخستان.

سبوتنيك- موسكو





وقال المكتب الصحفي في بيان: "أكثر من 400 جندي من 18 دولة، سيشاركون بألعاب الجيش الدولية 2017 التي ستبدأ اليوم بمنطقة جمبول جنوب كازاخستان".





وفي وقت سابق وقف المشاركون بألعاب الجيش الدولية دقيقة صمت حدادا على وزير دفاع كازاخستان الأول، سغادت نورماغامبتوف، وحضر الحفل فرق من أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا وأوروبا.





وستجري مسابقات الألعاب العسكرية الدولية "جيش — 2017" في كازاخستان بالفترة ما بين 1 إلى 9 آب/ أغسطس، بميدان سفوح إيلي آلاتاو، وستشارك فيها 18 دولة: أرمينيا، أذربيجان، بنغلاديش، بيلا روس، فنزويلا، اليونان، زيمبابوي، الهند، إيران، كازاخستان، الصين، قرغيزستان، منغوليا، روسيا، تايلاند، طاجيكستان،أوزبكستان وجنوب أفريقيا.





يذكر أن مسابقات الألعاب العسكرية الدولية "جيش — 2016" جرت في روسيا وكازاخستان. وبلغ عدد الفرق العسكرية التي شاركت في 23 مسابقة في إطار هذه الألعاب 121 فريقا من 19 دولة من دول العالم. ومن بين الفرق الأكثر تعدادا، منتخبات روسيا وبيلاروس وكازاخستان والصين.