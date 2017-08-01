منظمة الدول الأمريكية لا تعترف بنتائج انتخابات فنزويلا

أعلن لويس الماغرو الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية الأثنين، أن منظمة الدول الأمريكية لا تعترف بنتائج انتخابات الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا.

وقال الماغرو في تغريده له على التويتر: " نحن بالتأكيد لا نعترف بالنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية في فنزويلا، التي طيرت آخر بقايا الشرعية، لأن الانتخابات الشرعية لا يمكن أن تتم في جو من القمع والعنف".





وشهدت فنزويلا، يوم أمس الأحد، انتخابات الجمعية التأسيسية [برلمان البلاد]، التي من المتوقع أن تقوم بإعداد التعديلات على دستور البلاد، وذلك بمبادرة رئيس البلاد نيكولاس مادورو، ورفضت المعارضة الاعتراف بأحقية إجراء هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات كان من المفروض أن يتم عبر عملية استفتاء عام.





وكان المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، قد أعلن أن نسبة المشاركين في الانتخابات لاختيار جمعية تأسيسية وصلت إلى 41.53 بالمائة، أي بمشاركة ثمانية ملايين ناخب، وهي النسبة التي تشكك فيها المعارضة.