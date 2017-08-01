حرائق الغابات تهدد منازل كاليفورنيا الجنوبية

اندلعت حرائق على حافة غابة وطنية في كاليفورنيا الجنوبية مهددة عشرات المنازل الموجودة في مسار الحرائق.

© AP Photo/ Jeff Chiu حريق غابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يدمر مئات المنازل وأصدرت السلطات المحلية أوامر للمقيمين في العديد من المقاطعات بإخلاء منازلهم، خوفا على حياتهم، بحسب ما جاء برويترز.





ومن جانبها قالت إدارة إطفاء منطقة ريفرسايد إن ما يطلق عليه حريق روز اندلع قرب سفح جبل يقع شرقي غابة كليفلاند الوطنية خلال الظهر وأحرقت 61 هكتارا في غضون ساعات.





ونشرت السلطات أكثر من 200 من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق تساعدهم ثلاث طائرات هليكوبتر وستة صهاريج جوية.





ولم تسجل إصابات في البشر وكذلك لم تقدر قيمة الدمار الذي أحدثه الحريق.