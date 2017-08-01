البنتاغون: غواصات كوريا الشمالية جاهزة لمهاجمة الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام أن وزارة الدفاع الأمريكية اكتشفت أن غواصات كوريا الشمالية أصبحت تقوم بنشاط غير عادي بعد أيام قليلة من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات.

وجد البنتاغون أن الغواصات الكورية الشمالية تقوم بنشاط "غير مسبوق"، وكذلك دليل على اختبار "بارد" لإطلاق صواريخ في حوض بناء السفن سينبو.

وبحسب التقارير، إن اختبار الصاروخ، يوم الأحد، كان الاختبار الثالث من نوعه في هذا الشهر والرابع في هذا العام.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت الاختبار الثاني خلال شهر لإطلاق صاروخ يوم الجمعة.

إن ووفقا لمعلومات الوكالة الحكومية الكورية الشمالية "KCNA"، الاختبار كان ناجحا، وقد وصل الصاروخ إلى ارتفاع 3725 كيلومترا ولمسافة 998 كيلومترا خلال حوالي 47 دقيقة، وبعدها سقط في بحر اليابان.