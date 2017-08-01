طهران: واشنطن انتهكت شروط الاتفاق النووي بعد فرض عقوبات جديدة

وأشار لاريجاني إلى أن طهران تعتبر أن واشنطن انتهكت الاتفاق النووي معها بهذه العقوبات الجديدة.
وقال لارجاني للصحفيين خلال زيارته لمدينة قم:
تم بحث العقوبات الأمريكية خلال اجتماع لجنة مراقبة الاتفاق النووي (لجنة إيرانية) وتم استنتاج أن الإجراءات الأميركية تتعارض مع الاتفاق النووي.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال الأربعاء الماضي إن بلاده ستواصل تطوير سلاحها الدفاعي ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.
وأكد روحاني أن العقوبات لن تؤثر على طهران وأنها ستواصل طريقها بكل قوة.
وصدق الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي على قانون بفرض عقوبات على إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
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