طهران: واشنطن انتهكت شروط الاتفاق النووي بعد فرض عقوبات جديدة

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن طهران تبحث الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها.

وأشار لاريجاني إلى أن طهران تعتبر أن واشنطن انتهكت الاتفاق النووي معها بهذه العقوبات الجديدة.

© Sputnik. Sergei Guneev روحاني ردا على العقوبات الأمريكية: سنواصل تطوير قوتنا الدفاعية

وقال لارجاني للصحفيين خلال زيارته لمدينة قم:

تم بحث العقوبات الأمريكية خلال اجتماع لجنة مراقبة الاتفاق النووي (لجنة إيرانية) وتم استنتاج أن الإجراءات الأميركية تتعارض مع الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال الأربعاء الماضي إن بلاده ستواصل تطوير سلاحها الدفاعي ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.

وأكد روحاني أن العقوبات لن تؤثر على طهران وأنها ستواصل طريقها بكل قوة.

وصدق الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي على قانون بفرض عقوبات على إيران وروسيا وكوريا الشمالية.