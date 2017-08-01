20 قتيلا على الأقل في انفجار داخل مسجد في مدينة هرات غربي أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 20 شخص في انفجار داخل مسجد في مدينة هرات غربي أفغانستان.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسؤولين في المستشفى إن "20 شخصا على الأقل قتلوا في الانفجار".

يتبع…