بالصور...مصافحة بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، علق ظريف على المصافحة مشيرا إلى أن خطوة نظيره السعودي مسألة طبيعية واعتبرها حركة في إطار الأعراف الدبلوماسية، لافتا إلى أن دواعي هذه الخطوة تعود أيضا إلى الاحترام المتبادل والصداقة القديمة التي تربطه بالجبير.
— أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) August 1, 2017
ووصل الوزير الإيراني ظريف إلى إسطنبول صباح الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة "التعاون الإسلامي".
وانطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، بحضور 44 ممثلا لدول منظمة "التعاون الإسلامي" فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لدعم القدس والمسجد الأقصى في ظل الممارسات التعسفية للقوات الإسرائيلية.
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