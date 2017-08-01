بالصور...مصافحة بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره السعودي عادل الجبير على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة "التعاون الإسلامي" المنعقد من أجل دراسة التطورات المتعلقة بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى. بحسب ما ذكرته قناة "العالم" الإيرانية.

© AFP 2017/ Yasser Al-Zayyat ظريف: نأمل ألا ندخل في مواجهة مباشرة مع السعودية

وتمكنت عدسات الصحافيين من توثيق المصافحة بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والسعودي عادل الجبير.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، علق ظريف على المصافحة مشيرا إلى أن خطوة نظيره السعودي مسألة طبيعية واعتبرها حركة في إطار الأعراف الدبلوماسية، لافتا إلى أن دواعي هذه الخطوة تعود أيضا إلى الاحترام المتبادل والصداقة القديمة التي تربطه بالجبير.

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— أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) August 1, 2017

​ووصل الوزير الإيراني ظريف إلى إسطنبول صباح الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة "التعاون الإسلامي".

وانطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، بحضور 44 ممثلا لدول منظمة "التعاون الإسلامي" فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لدعم القدس والمسجد الأقصى في ظل الممارسات التعسفية للقوات الإسرائيلية.