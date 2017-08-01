تيلرسون يعلن أنه بصدد لقاء الوزير الروسي لافروف نهاية الأسبوع

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن واشنطن لا تريد تغيير أو إسقاط النظام في كوريا الشمالية مشيرا إلى أن بلاده ليست عدوا لكوريا الشمالية "لكنها تعتبر بيونغ يانغ بمثابة تهديد غير مقبول"

واشنطن — سبوتنيك. ولفت وزير الخارجية إلى أن واشنطن لا تتهم بكين فيما يخص الوضع حول كوريا الشمالية وتأمل أن تؤثر بكين على بيونغ يانغ لصالح حوار بناء. وقال تيلرسون للصحفيين: "طبعا نحن لا نتهم الصين فيما يخص الوضع حول كوريا الشمالية، الكوريون الشماليون مذنبين فقط. لكن نحن نعتبر أن الصين لديها علاقة خاصة مع بيونغ يانغ وتستطيع أن تؤثر على نظام كوريا الشمالية".

وفي سياق آخر أكد تيلرسون أن مناطق خفض التصعيد في سوريا تعمل في الوقت الحالي موضحا أن الولايات المتحدة تأمل استمرار مناطق خفض التصعيد في سوريا بالعمل وأن يتم إنشاء غيرها في مناطق أخرى من البلاد.

وفي الشأن السوري أيضا، اعتبر وزير الخارجية أن تحرير مدينة الرقة يجري أسرع من المتوقع لكن ما زال الأمر صعبا.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا قال تيلرسون: العلاقة بين أمريكا وروسيا متوترة وقد تتدهور في المستقبل… "أمريكا تسعى لتسوية الخلافات مع روسيا لكي لا تتحول إلى صراع مفتوح".

وكشف تيلرسون عن أنه بصدد لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي الروسي لافروف نهاية الأسبوع.

يتبع…