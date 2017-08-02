ترامب يطالب فنزويلا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بشكل فوري

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، السلطات الفنزويلية بالإفراج عن المعارضين التي اعتقلتهما في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

موسكو — سبوتنيك. ونقل البيت الأبيض عن الرئيس ترامب: "تدين الولايات المتحدة تصرفات الديكتاتور مادورو (على حد تعبيره). السيد لوبيز والسيد ليديزما من السجناء السياسيين الذين سجنا بشكل غير قانوني. وتعتبر الولايات المتحدة أن مادورو، أعلن بشكل مكشوف قبل بضع ساعات فقط أنه سيقاوم المعارضة السياسية وهو شخصيا مسؤول عن صحة وسلامة السيد لوبيز والسيد ليديزما وجميع المعتقلين الآخرين. ونكرر دعوتنا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيي".

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هذا وقد سجنت السلطات الفنزويلية 2 من المعارضين البارزين لرئيس البلاد، نيكولاس مادورو. فقد سجن زعيمي المعارضة ليوبولدو لوبيز البالغ من العمر 46 عاما، وأنطونيو ليديزما 62 عاماً، بعد تأكيد المحكمة العليا في البلاد إنهما كانا يخططان للفرار من البلاد وانتهكا شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليهما وذلك بالإدلاء بتصريحات سياسية والتحدث لوسائل الإعلام.

هذا وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين امس، السلطات الفنزويلية على إطلاق سراح المتظاهرين السلميين والسماح بإجراء تحقيق مستقل عاجل في مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال احتجاجات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، معربًا عن قلقه الشديد إزاء إعادة اعتقال اثنين من قادة المعارضة.

هذا وكانت فنزويلا، قد شهدت يوم الأحد الماضي، إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية [برلمان البلاد]، التي من المتوقع أن تقوم بإعداد تعديلات على دستور البلاد. وأتى تشكيل هذه الهيئة بمبادرة من رئيس البلاد نيكولاس مادورو، في الوقت الذي رفضت فيه المعارضة الاعتراف بأحقية إجراء هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن إجراءها كان من المفروض أن يتم عبر عملية استفتاء عام.