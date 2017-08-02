تعزيزات إضافية لقاعدة "الناتو" في ليتوانيا بجنود ألمان

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية ليتوانيا، أن 450 جنديا ألمانيا إضافيا، والذين يشكلون أساس الكتيبة الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وصلوا إلى روكلا الليتوانية، حيث ستجري، غداً الخميس، مراسم استبدال المجموعات القتالية وقادة الكتيبة.

© Sputnik. Vitaliy Ankov الناتو يعترض ثلاث طائرات روسية قرب المجال الجوي لإستونيا

فيلنوس-سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان، اليوم، "يجري في الثالث من آب/أغسطس، في روكلا، مراسم استبدال المجموعات القتالية للكتيبة الدولية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك مراسم استبدال قادة الكتيبة.

في غضون بضعة أسابيع وصل إلى ليتوانيا 450 جنديا ألمانيا للمناوبة الثانية، والذين سوف يخدمون في الكتيبة في ليتوانيا لمدة ستة أشهر".

وأضافت الوزارة في بيانها، كما وصلت إلى ليتوانيا 120 قطعة من المعدات، مثل دبابات ليوبارد "2 إيه 6 "ومركبات المشاة القتالية ماردر وناقلات الجند المدرعة بوكسر.

والجدير يذكر أن حلف الناتو قرر خلال قمته التي استضافتها وارسو عام 2016، وضع كتائب متعددة الجنسيات على أساس التناوب، في كل من جمهوريات لاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، وبولندا، بناء على طلب تلك البلدان.

وبعد ذلك تقرر أن يكون الأساس لقوات الكتيبة المتمركزة في ليتوانيا — من ألمانيا، وللقوات المتمركزة في لاتفيا — من كندا، وللقوات المتمركزة في إستونيا — من بريطانيا، وللقوات المتمركزة في بولندا — من الولايات المتحدة الأميركية.

يشار إلى أنه في الفترة من 2017-2018، سيخدم في كتيبة من حلف شمال الأطلسي، في ليتوانيا أكثر من 1.2 ألف عسكري.