أمريكا تحظر سفر مواطنيها لكوريا الشمالية اعتبارا من أول سبتمبر

وأضافت الوزارة في إشعار أن من الممكن للصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية التقدم بطلبات لاستثنائهم من الحظر.
ويأتي الحظر في وقت يشهد توترا متزايدا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي تسعى لتطوير صاروخ يحمل رأسا نوويا.
ووفقا لـ"رويترز"، ستصبح كوريا الشمالية الدولة الوحيدة المحظور على الأمريكيين السفر إليها.
وفي العام الماضي صدر حكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على الطالب الأمريكي أوتو وارمبير وقد عاد إلى الولايات المتحدة في غيبوبة يوم 13 يونيو/ حزيران بعد الإفراج عنه لأسباب إنسانية وتوفي في 19 من نفس الشهر. ولم تتضح الظروف المحيطة بوفاته أو سبب دخوله في غيبوبة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إشعارا يوم الأربعاء أعلنت فيه أن جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية أو عبرها. ويبدأ سريان الحظر خلال 30 يوما ويطبق لعام إلا إذا مده وزير الخارجية أو ألغاه.
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