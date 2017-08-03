أمريكا تحظر سفر مواطنيها لكوريا الشمالية اعتبارا من أول سبتمبر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن حظرا على سفر حملة جوازات السفر الأمريكية إلى كوريا الشمالية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول وإن على رعاياها المتواجدين هناك المغادرة قبل ذلك الموعد.

وأضافت الوزارة في إشعار أن من الممكن للصحفيين وعمال الإغاثة الإنسانية التقدم بطلبات لاستثنائهم من الحظر.

وقالت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي إنها ستمنع مواطنيها من السفر إلى كوريا الشمالية بسبب خطر "الاحتجاز لفترة طويلة" هناك.

ويأتي الحظر في وقت يشهد توترا متزايدا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي تسعى لتطوير صاروخ يحمل رأسا نوويا.

ووفقا لـ"رويترز"، ستصبح كوريا الشمالية الدولة الوحيدة المحظور على الأمريكيين السفر إليها.

وفي العام الماضي صدر حكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على الطالب الأمريكي أوتو وارمبير وقد عاد إلى الولايات المتحدة في غيبوبة يوم 13 يونيو/ حزيران بعد الإفراج عنه لأسباب إنسانية وتوفي في 19 من نفس الشهر. ولم تتضح الظروف المحيطة بوفاته أو سبب دخوله في غيبوبة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إشعارا يوم الأربعاء أعلنت فيه أن جوازات السفر الأمريكية غير صالحة للسفر إلى كوريا الشمالية أو عبرها. ويبدأ سريان الحظر خلال 30 يوما ويطبق لعام إلا إذا مده وزير الخارجية أو ألغاه.