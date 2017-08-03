واشنطن تعد عدتها لحرب مع الصين

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعدت عددا من الإجراءات التجارية ضد الصين عقابا لها على انتهاك حقوق الملكية الفكرية ووضع قيود على عمل الشركات الأمريكية في أراضيها.
وبحسب الصحيفة فإن ترامب يتخلى عن فكرة توطيد العلاقات مع بكين استياء من تقاعسها عن إقناع كوريا الشمالية بوقف برامج صنع السلاح النووي ووسائل نقله.
ومن الإجراءات المزمع اتخاذها زيادة الرسوم التجارية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
ويشار إلى أن البيت الأبيض سيصدر بيانا حول ذلك في الأيام القليلة المقبلة.
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