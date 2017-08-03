واشنطن تعد عدتها لحرب مع الصين

من المتوقع أن تقوم الحكومة الأمريكية باتحاذ إجراءات تجارية عقابية ضد جمهورية الصين الشعبية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعدت عددا من الإجراءات التجارية ضد الصين عقابا لها على انتهاك حقوق الملكية الفكرية ووضع قيود على عمل الشركات الأمريكية في أراضيها.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب غاضب من الصين بسبب كوريا الشمالية

وبحسب الصحيفة فإن ترامب يتخلى عن فكرة توطيد العلاقات مع بكين استياء من تقاعسها عن إقناع كوريا الشمالية بوقف برامج صنع السلاح النووي ووسائل نقله.

ومن الإجراءات المزمع اتخاذها زيادة الرسوم التجارية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن البيت الأبيض سيصدر بيانا حول ذلك في الأيام القليلة المقبلة.