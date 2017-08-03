بلغاريا لا تجد بديلا لمقاتلات "ميغ"

من الممكن أن تستمر القوات الجوية البلغارية في استخدام الطائرات الروسية الصنع.

وأجرى وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف أخيرا مع إدارة شركة "ميغ" الروسية محادثات تناولت مناقشة إمكانية قيام الشركة الروسية بتصليح ما تملكه بلغاريا من طائرات "ميغ".

© Sputnik. Sergey Pyatakov "ميغ-29" تودع وزير الدفاع البلغاري في قفص الاتهام

وأبلغ وزير الدفاع البلغاري الراديو البلغاري أنه ناقش مع إدارة شركة "ميغ" الروسية خيارات التعاون لتصليح طائرات "ميغ-29" البلغارية.

وكانت روسيا توفر الخدمات الفنية والصيانة لمقاتلات "ميغ-29" التي تملكها القوات الجوية البلغارية حتى سبتمبر/أيلول 2015، عندما انتهت الاتفاقية التي تعهدت روسيا بموجبها بتوفير الخدمات الفنية للطائرات البلغارية. وقال وزير الدفاع البلغاري نيكولاي نينتشيف وقتذاك إن صوفيا تنوي تصليح طائراتها من صنع روسي في بولندا.

وأصبحت بلغاريا عضوا في حلف شمال الأطلسي في عام 2004، ولكنها لم تقتن الطائرات المقاتلة الجديدة التي تفي بمتطلبات الحلف حتى الآن. ولا تزال القوات الجوية البلغارية تستخدم الطائرات التي صُنعت في روسيا في زمن الاتحاد السوفيتي.

وبحسب جريدة "صوفيا غلوب"، فإن بلغاريا لا تتخلى عن تصليح محركات المقاتلات السوفيتية لكي تحافظ على طائرات قواتها الجوية.