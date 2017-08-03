خامنئي يسلم الرئيس روحاني رسالة حكم تنصيبه رئيسا للجمهورية

وقال الرئيس روحاني، إنه الأقوام والأطياف الإيرانية من حقها المشاركة في إدارة البلاد، مؤكداً أن حرية الحصول على المعلومات وامتلاك مستقبل والتعبير عن الرأي والنقاش والحوار هي حقوق للشعب.

من جانبه، اعتبر المرشد الإيراني، في مرسوم تفويض رئاسة الجمهورية، الانتخابات الحماسية وعدد الأصوات الكبير للشخصية المنتخبة مؤشراً على تعزيز جمهورية النظام، مؤكداً على تنفيذ برنامج الاقتصاد المقاوم.

وأوصى خامنئي، بضرورة اهتمام الجميع باستقرار العدالة والمحرومين والمستضعفين وتنفيذ أحكام الإسلام وتعزيز الوحدة والعزة الوطنية والاهتمام بطاقات البلاد الكبيرة وتعظيم القيم ومبادىء الثورة الإسلامية.

وأعرب خامنئي، عن تمنيه من الرئيس المنتخب والفريق المرافق له في هذه الدورة الرئاسية أن يعملوا بجد لسعادة الشعب الإيراني. وقال: "الأعداء يضعون الخطط ويجب أن نظل يقظين والمسؤولون في البلاد يعرفون كيف يقفون في وجه هذه المخططات ونحن لا نخشى أعدائنا".