السلطات التركية تعتقل فرنسيا للاشتباه في مساعدة الأكراد

قال مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن باريس تحاول توفير حماية قنصلية لمواطن فرنسي في تركيا بعد اعتقاله على الحدود مع العراق.

ونشرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أمس الأربعاء، نبأ إلقاء قوات حرس الحدود التركية القبض على الفرنسي لوب جان رينيه بيرو، على الحدود مع العراق، بعد أن اكتشفت أن بحوزته صورا ومقابلات مع مقاتلي فصائل كردية.

وأضافت أن الرجل اعتقل، الأسبوع الماضي، بعد دخوله تركيا من معبر الخابور الحدودي الذي يقع على مسافة تقل عن 20 كيلومترا من شمال شرق سوريا، حيث يسيطر مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية على تلك الأراضي.

وقال المسؤول لـ"رويترز" في رسالة بالبريد الإلكتروني "السفارة الفرنسية في أنقرة على اتصال مع السلطات في تركيا لضمان حماية قنصلية بأسرع وقت ممكن".

وتشمل الحماية القنصلية في حالات الاعتقال إمكانية إعادة المعتقل لدياره.

وقالت وكالة "الأناضول" نقلا عن مسؤول أمني، إن بيرو مثل أمام المحكمة في مدينة شرناق، يوم الثلاثاء، واحتجز للاشتباه في مساعدته تنظيما إرهابيا.

وأضافت أنه تبين أن بحوزته مقطع فيديو بعنوان "قائمة توزيع الأسلحة". ولم يعلق مسؤولون فرنسيون بعد.

ووفقا لحساب على موقع تويتر يدرس لوب بيرو الصحافة ويتعلم اللغة العربية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا لثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا، وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.