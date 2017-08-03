إصدار حكم بسجن مواطن في كازاخستان لمدة 5 سنوات بتهمة الدعوة للإرهاب

أصدرت محكمة في مقاطعة أكمولينسك في كازاخستان، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات مع مصادرة الممتلكات، بحق مواطن مقيم في المقاطعة لنشره أفكار الإرهاب والتحريض على الكراهية الدينية.

© AP Photo/ Sergei Grits كازاخستان تعتزم سحب الجنسية لمن يتورط في ممارسة الإرهاب

أستانا — سبوتنيك. ونقلت "سبوتنيك —كازاخستان" عن المكتب الصحفي للمحكمة "اتخذت محكمة منطقة "أتباسار" ، قراراً باعتبار شاب عمره 23 عاما، مذنبا بارتكاب جريمة تخضع لأحكام الجزء 1 مادة 174" التحريض على الكراهية الدينية" والجزء 2 من مدة 256 "الدعوة للإرهاب" للقانون الجنائي لجمهورية كازاخستان، وتم إصدار حكم بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات في مستعمرة إصلاحية ذات درجة تشديد متوسطة، فضلا عن مصادرة الممتلكات".

ويذكر أن المواطن المذكور كان قد فتح في عام 2013 حساباً له في شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، نشر عليه دورياً مقتطفات من أفلام فيديو، تروج لأفكار الإرهاب وتهدف للتحريض على الكراهية الدينية، وتم فتح قضية جنائية ضده في عام 2016.

هذا وتُشكل ظاهرة التطرف الديني والإرهاب الدولي خطرا جسيما على البشرية بأسرها وتعجز حكومات الدول وتحالفات عسكرية واستراتيجية عن إيجاد سبل للقضاء عليها في العديد من مناطق العالم، ويحاول رجال السياسة ورجال الدين والأكاديميين والخبراء في شتى أنحاء العالم، إيجاد وسائل فعالة لاستئصال هذا الشر.