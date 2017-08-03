الخارجية الأمريكية: روسيا وأمريكا قوتان عظيمتان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيثر ناويرت، تعليقا على تصريحات رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف، إن الولايات المتحدة وروسيا تحتاجان لإيجاد مجالات للتعاون.

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واشنطن — سبوتنيك. وقالت ناويرت في مؤتمر صحفي: "نحن قوتان نوويتان عظميتان. والبشر في جميع أنحاء العالم يتفقون، على أن الولايات المتحدة وروسيا يجب أن تكونا قادرتين على العمل مع بعضهما البعض. انظروا إلى الهدنة في الجنوب الغربي من سوريا، والتي يلتزم بها في غضون شهر تقريبا. فهذا مثال على التعاون الجيد بين الولايات المتحدة وروسيا".

وردا على سؤال حول تصريح ميدفيديف، أشارت ناويرت، إلى أن "علاقاتنا على مستوى منخفض، ولكن نحن بحاجة إلى إيجاد مجالات للتعاون."