تعقيب واشنطن على "نهاية الأمل"

صدر تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الروسي بشأن عقوبات أمريكية جديدة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت تعقيبا على تصريحات لرئيس الحكومة الروسية وصف فيها دميتري ميدفيديف توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا بنهاية الأمل في تحسين العلاقات الثنائية، إن مستوى العلاقات الأمريكية الروسية تدنى ولكن لا يوجد ما يدعو إلى التشاؤم الذي أبداه رئيس الحكومة الروسية.

© Sputnik. Alexander Polyakov قرار بوتين يصيب الولايات المتحدة بالشلل

وبحسب الخارجية الأمريكية فإن ما من شيء يلغي ضرورة العمل المشترك إذا وجد مجال له.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن ثمة مجالاً هاماً لتعاون موسكو وواشنطن هو حل النزاع السوري.

واعتبر رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف صدور قانون تشديد حظر أمريكي على روسيا بمثابة إعلان الحرب التجارية.