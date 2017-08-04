قائمة الحضور لمراسم تنصيب روحاني...هل من بينها أمير قطر

131 ممثلا عن 85 دولة، هم من سيحضرون مراسم أداء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليمين الدستورية، المقرر إقامتها غدا السبت 5 أغسطس/آب.

© REUTERS/ Handout خامنئي يسلم الرئيس روحاني رسالة حكم تنصيبه رئيسا للجمهورية

وقالت الخارجية الإيرانية إنه حتى هذه اللحظة سيشارك 131 ممثلا من 85 دولة من بينهم رؤساء دول ورؤساء برلمانات ومنظمات دولية.

ويعد هذا الرقم أكبر بكثير من المشاركين في مراسم تنصيب روحاني السابقة، التي شارك فيها ممثلون عن 47 دولة فقط.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون آسيا وأقيانوسيا، إبراهيم رحيم بور، حتى اللحظة ستشارك 131 شخصية من 85 دولة و8 منظمات دولية في مراسم أداء الرئيس حسن روحاني اليمين الدستورية.

وسط حضور محدود للعرب #طهران تتوقع مشاركة 131 ممثلا عن 85 دولة في مراسم تنصيب الرئيسي روحاني ، المقررة غدا السبت pic.twitter.com/qVz2GAUEPb — وكالة أكد نيوز (@akad_news) August 4, 2017

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ولفت مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أنه ستشارك 30 شخصية من 23 بلد أوروبي في هذه المراسم، قائلا، سيشارك رئيس البرلمان الإسباني ومسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فرديركا موغيرني، ووزراء ونواب وزراء ومبعوثون خاصون من دول أوروبية.

وأشار إلى أن 7 رؤساء دول وصلوا إلى إيران، حتى اللحظة للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية، أبرزهم، رؤساء العراق، وأفغانستان، وأرمينيا، والمالديف، وزيمبابوي، وليسوتو.

وأفادت وكالة تسنيم أيضا أنه وصل إلى طهران 19 رئيس برلمان و9 نواب رؤساء و7 مساعدي رئيس برلمان و11 وزير خارجية و35 مبعوثا خاصا سيشاركون في هذه المراسم، والممثل الخاص لبابا الفاتيكان.

وسيمثل روسيا في مراسم التنصيب نائب رئيس الوزراء، دميتري روغوزين.

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استقبال خاص

ونقلت وكالة "تسنيم" مساعد دائرة الصناعات اليدوية والفنون التقليدية في إيران، بهمن نامور مطلق، أن الضيوف الأجانب الذين سيشاركون في مراسم تنصيب الرئيس روحاني، سيتم تنظيم استقبال خاص بهم.

وأوضح مطلق أنه سيتم استقبال الضيوف الأجانب بالصناعات اليدوية الإيرانية الفاخرة والعريقة في جناح رئاسة الجمهورية بمطار مهرباد الدولي بالعاصمة طهران.

واعتبر مطلق أن استقبال الضيوف الأجانب، الذين سيشاركون في حفل تأدية الرئيس روحاني للقسم، يعد فرصة مناسبة أخرى للتعريف بالفنون الإيرانية.

وأعلن مساعد دائرة الصناعات اليدوية والفنون التقليدية في البلاد عن تدشين معرض للصناعات اليدوية الإيرانية النفيسة في جناح رئاسة الجمهورية الخاص باستقبال المسؤولين في مطار مهر آباد الدولي.

وقال مطلق إن هذا المشروع جرى متابعته متابعة جدية منذ شهر من قبل دائرة الصناعات اليدوية، مضيفاً أن تدشين المعرض في جناح رئاسة الجمهورية في مطار مهر آباد الذي سيصل إليه المسؤولون من مختلف البلدان من شأنه أن يسهم بشكل كبير في التعريف والترويج للصناعات اليدوية والفنون التقليدية للجمهورية الإسلامية، وعليه فقد جرى الحرص على عرض المنتجات النفيسة والفاخرة في هذا المعرض.

#العبادي يعتذر عن تلبية دعوة #إيرانية وجهت له لحضور مراسم تنصيب الرئيس روحاني — وكالة أكد نيوز (@akad_news) August 3, 2017

حضور العرب ولغز قطر

أما بالنسبة للحضور العربي، فيبدو أنه سيكون نادرا وفي أضيق الحدود، حيث اعتذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي عن الحضور، رغم تلقيه دعوة من رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، وأكد أنه سيحضر الرئيس العراقي، فؤاد معصوم.

أما بالنسبة لقطر، تداولت مواقع إخبارية عديدة خبرا منقولا عن التلفزيون الإيراني، يؤكد أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيحضر مراسم التنصيب بنفسه.

وتعد تلك الزيارة في حال إن تمت، زيارة نادرة لمسؤول عربي وخليجي إلى طهران، وأول زيارة للأمير تميم منذ توليه الحكم في 25 يونيو/تموز 2013.

ولكن بالبحث عن الخبر المنقول عن التلفزيون الإيراني، لم يظهر على أي موقع أو وكالة إيرانية، بل كان منتشرا فقط في مواقع عربية محسوبة على دول المقاطعة الأربع "الإمارات والسعودية ومصر والبحرين".

والبيان الصحفي الوحيد الصادر بهذا الصدد، ما قاله رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي أكد فيه أن بلاده ستشارك بوفد "رفيع المستوى" في مراسم تنصيب روحاني، دون أن يشير لمن سيترأس هذا الوفد ولا من سيكون عضوا فيه.