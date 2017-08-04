إيران تتصدى للعقوبات الأمريكية بالوسائل العسكرية

وتعهد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده سترد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على إيران، معتبرا أنها تشكل انتهاكا للاتفاق النووي الذي وقعته إيران.

© AP Photo/ Hassan Ammar خبير تركي: هكذا تتحدى السعودية إيران وتلقن قطر درسا

وستواجه طهران الإجراءات العقابية الأمريكية الجديدة بـ16 إجراء مضادا. وألمح عراقجي إلى أن طهران ستضطر في مرحلة محددة إلى استعمال الوسائل العسكرية حين قال إن بعض الإجراءات المضادة تتعلق بتطوير القوات المسلحة.

وتضم القوات المسلحة الإيرانية أكثر من 530 ألف شخص. وتملك القوات البرية الإيرانية 1616 دبابة و2320 مدفعا.

ووفقا لتقارير دولية فإن إيران تملك أكبر رابع أسطول في العالم يضم 398 سفينة.

وتملك القوات الجوية الإيرانية 477 طائرة.

ومن الواضح أيضا أن إيران تشكل عقبة منيعة على طريق العقوبات الأمريكية ضد الدول الأخرى حسب رأي معلق "سبوتنيك" ألكسندر خرولينكو.