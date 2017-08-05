التحالف الدولي بقيادة أمريكا يسعى لإجراء مشاورات مع روسيا

أعلن بريت ماكجورك، ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" سيجري مشاورات مفصلة مع روسيا بشأن عملية دير الزور في سوريا.

© REUTERS/ GONZALO FUENTES ترامب وماكرون يبحثان تحجيم "النفوذ الإيراني" وقال ماكجورك في مؤتمر صحفي: "أن قوات الجيش السوري عازمة لكسر حصار دير الزور".





وأضاف: "أعتقد أن هناك تكهنات جديرة تشير إلى أنه من المرجح مع الوقت أن ينجحوا بهذه المهمة، لكن حجم هذا التقدم والنجاح بحاجة إلى بحث. ولهذا السبب نحن بحاجة لمناقشة هذا الوضوع مع الروس بشكل مفصل من خلال القنوات العسكرية".





وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الدولة الإسلامية" تنقل من مدينة الرقة السورية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في مدينة دير الزور ورش عمل ومعدات لتصنيع ذخيرة.





ويخوض الجيش السوري منذ أكثر من ست سنوات قتالا واسعاً ضد العديد من المجموعات المسلحة المتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم" داعش" و "جبهة فتح الشام" [جبهة النصرة سابقاً].