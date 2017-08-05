بريطانيا تفاجئ مهاجري الاتحاد الأوروبي بقرار مهم

أعلنت اللجنة الاستشارية للهجرة في بريطانيا، أن الحكومة تخطط عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، إعطاء مهاجري دول الاتحاد دون سن 30 عاما تأشيرات عمل لمدة سنتين.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky ماي تؤكد لميركل أن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي ستبدأ في موعدها ونقلت صحيفة التلغراف عن اللجنة الاستشارية قولها: "هناك عدد من الأسباب لذلك: أمام المهاجرون الشباب سنوات طويلة من العمل، فلذلك لديهم فرصة أفضل لتقديم مساهمة إيجابية في إيرادات الدولة، فضلا عن اندماجهم بنجاح بالمجتمع".





ووفقا للوثيقة، نصحت لجنة مستقلة السلطات البريطانية على أن تحذو حذو أستراليا ونيوزيلندا وكندا، لتوفير للمهاجرين من سن 18 إلى30 عاما وضع تفضيلي.