من طهران...موغريني تؤكد الدعم الأوروبي الحازم للاتفاق النووي

أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني الدعم الأوروبي الحازم للاتفاق النووي، حسبما نقل مراسل "RT".

واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم السبت، موغريني في طهران، وبحث معها عددا من القضايا المشتركة.

ومن المقرر أن تلتقي موغريني في وقت لاحق اليوم رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني.

وتوصلت إيران والدول الست في أبريل/ نيسان 2015 إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، يقضي بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها مقابل الالتزام بالطابع السلمي للبرنامج النووي.

وثار الجدل مؤخرا حول استمرار الالتزام بالاتفاق، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون بفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وهو ما اعتبرته إيران انتهاكا لشروط الاتفاق النووي.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن بلاده تبعث شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات جديدة ضدها.