روحاني يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني لولاية رئاسية ثانية

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON وفد من حماس يصل إلى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس روحاني

وأدى روحاني اليمين الدستورية، اليوم السبت، أمام البرلمان الإيراني، لولاية رئاسية ثانية، في مراسم حضرها عشرات من ممثلي الدول الحليفة والصديقة لإيران.

وفاز روحاني بالانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت في أيار/مايو الماضي، بغالبية أصوات الناخبين.