انتخاب نائب لرئيس الهند وتجاوز حفيد غاندي

انتخب وزير الإعلام الأسبق والتنمية الحضرية في الهند، اليوم السبت 5 أغسطس/آب، العضو البارز في الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا بارتي، فينكايا نايدو، نائبا لرئيس الدولة، حسب قناة " إن دي تي في" في إشارة إلى بيانات الفرز .

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نيودلهي — سبوتنيك. وحصل نايدو، على 516 صوتا من أصوات النواب، محققا بذلك فوزا ساحقا، وكان منافس نايدو، الحاكم السابق لولاية البنغال الغربية، حفيد المهاتما غاندي، غوبالكريشنا غاندي، المرشح من قبل قوات التحالف "التحالف التقدمي الموحد"، وهو حزب المعارضة الرئيسي، لحزب المؤتمر الوطني الهندي، وحصل على 244 صوتا، بينما تم إلغاء 14 صوتا.

ويتم انتخاب نائب رئيس جمهورية الهند من قبل نواب مجلسي البرلمان، وجرى التصويت اليوم السبت، وكان يكفي حصول المرشح للفوز، على 50 بالمئة من الأصوات زائد صوت واحد 386 من 771 .

ووفقا للدستور، يعتبر نائب الرئيس "بحكم منصبه"، رئيسا للمجلس الأعلى للبرلمان راجيا سابها، ولكن في نفس الوقت، نائب الرئيس هو الشخص الثاني في الدولة، وفي حال غياب أو وفاة أو مرض الرئيس يؤدي واجباته.