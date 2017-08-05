عزل المدعي العام في فنزويلا من منصبها بقرار من الجمعية التأسيسية

جرى عزل المدعي العام في فنزويلا، لويزا اورتيغا دياز، من منصبها، اليوم السبت، بناء على قرار الجمعية الوطنية التأسيسية، التي عقدت دورتها الأولى.

وقد اتخذ القرار بالإجماع، وفقا للتلفزيون الرسمي، الذي نقل الاجتماع على الهواء.

وقد حل مكان أورتيغا دياز، المعروفة بمعارضتها لتصرفات السلطة التنفيذية، الذي عينته الجمعية الوطنية المدافع عن شعب فنزويلا السابق، طارق وليام صعب.

شهدت فنزويلا يوم الأحد الماضي انتخابات في الجمعية الوطنية التأسيسية التي من المتوقع أنها ستقوم بصياغة تعديلات على دستور البلاد والتي دعا لعقدها الرئيس نيكولاس مادورو، غير أن المعارضة لم تعترف بهذه الانتخابات.

وجرت هذه الانتخابات على خلفية مظاهرات احتجاج أدت — وفقا للإحصاءات الأخيرة — إلى مقتل أكثر من 120 شخصا.