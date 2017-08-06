إرهابيو "داعش" أعدموا نحو 40 مدنيا شمال أفغانستان

أكد متحدث باسم ولاية سربيول الأفغانية، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب، أن عناصر إرهابية من تنظيمي داعش وطالبان أعدموا ما بين 30 إلى 40 مدنيا.

© REUTERS/ Mohammad Ismail جنود حلف الأطلسي يحبطون هجوما داخليا في أفغانستان

وأشار المتحدث باسم حاكم الولاية، ذبيح الله أماني، لـ"سبوتنيك"، إن عمليات الإعدام، تمت بعد يوم واحد من خطفهم في ولاية سريبول شمال أفغانستان.

وقال أماني: "عناصر إرهابية من تنظيمي داعش وطالبان أقدموا على إعدام ما بين 30 إلى 40 مدنيًا رميًا بالرصاص"، مشيرًا إلى أن المنطقة حاليًا تحت سيطرة المقاتلين من التنظيمين.