50 إرهابي داعشي أوروبي يتدربون في خلية سرية في سوريا لهذا الغرض

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن خلية سرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي تدرب إرهابيين بريطانيين في سوريا من أجل شن هجمات في بريطانيا ودول أوروبية أخرى.

© REUTERS/ Christian Hartmann دراسة تكشف مفاجأة عن هجمات "داعش" في أوروبا وأمريكا

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلية المذكورة هي ذاتها مسؤولة عن الاعتداءات التي وقعت في بروكسل وباريس.

واستنادا إلى اعترافات إرهابي من تنظيم "داعش" — لم تذكر اسمه أو جنسيته — أوضحت الصحيفة في تقرير نشرته أن الخلية السرية التي أطلق عليها اسم "الخرسا" تضم إرهابيين بريطانيين وأوروبيين يخضعون لتدريبات قاسية وشاقة في مخيم سري تابع للتنظيم الإرهابي في سوريا ليتم فيما بعد إعادتهم إلى بلادهم الأصلية وشن هجمات فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإرهابيين المذكورين يتدربون على تجميع العبوات الناسفة حيث يستغرق تدريبهم 7 أشهر ليتوجهوا بعدها إلى أوروبا من أجل تنفيذ اعتداءات إرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلية الإرهابية المذكورة تعمل أيضا على جذب المتطرفين المقيمين في أوروبا نفسها لتحويلهم إلى خلايا نائمة وجاهزة لتنفيذ تعليمات التنظيم في أي وقت لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وبحسب اعترافات الإرهابي فإن 50 شخصا من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا انضموا لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا وأكملوا التدريب في الخلية السرية وهم على استعداد لتنفيذ هجمات في أوروبا.