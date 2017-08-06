فرنسا تحقق في محاولة شخص مسلح اقتحام برج إيفل

أفاد مصدر قضائي بأن المدعي العام الفرنسي قرر فتح تحقيقا في إطار مكافحة الإرهاب بعد حادث وقع مساء يوم السبت، في برج ايفل في باريس، حيث حاول رجلا يحمل سكينا الدخول إلى الموقع السياحي.

© REUTERS/ Stringer عودة حوالي 200 إرهابيا فرنسيا من سوريا والعراق إلى فرنسا

وأشارت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد 6 أغسطس/آب، إلى أن مهاجم برج إيفل كان يريد مهاجمة جندي بسكين، مشيرا إلى أن الرجل الذي يبلغ من العمر 19 عاما له تاريخ من المشاكل النفسية، ولكنه صرح أيضا بأنه كان على اتصال مع شخص من تنظيم داعش.

وكانت الحادثة قد وقعت في حوالى الساعة 2130 بتوقيت غرينتش يوم أمس السبت، وجرى التعامل معها في البداية على أنها قضية اجرامية، بيد أنها اعتبرت في وقت لاحق قضية إرهابية بسبب تصريحات المشتبه به للشرطة وتطرفه الواضح.