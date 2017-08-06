تيلرسون ونظيره الصيني يؤكدان دعم عقوبات كوريا الشمالية

أكدت الولايات المتحدة والصين خلال محادثات ثنائية اليوم الأحد (6 أغسطس آب) دعمهما لتنفيذ العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وكان ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي اجتمع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش مُنتدى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، وفقا لرويترز.

© Sputnik. Artur Aleksandrov الصين: العقوبات ضد كوريا الشمالية ضرورية ومجرد بداية

وقال وانغ للصحفيين بعد الاجتماع إن البلدين اتفقا على الدعم الكامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد (6 أغسطس آب) قال وانغ إن فرض العقوبات ضد كوريا الشمالية كان الرد المناسب على سلسلة تجاربها الصاروخية لكن الحوار ضروري لحل هذه المشكلة المُعقدة والحساسة والتي تمر حاليا "بمنعطف حرج".

وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع أمس السبت (5 أغسطس آب) عقوبات جديدة على كوريا الشمالية يمكن أن تخفض بمقدار الثلث عائدات الصادرات السنوية للدولة الآسيوية البالغة ثلاثة مليارات دولار وذلك بسبب التجربتين اللتين أجرتهما بيونغ يانغ على صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو تموز.