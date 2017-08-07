لافروف يتوقع أن يبحث مع نظيره الكوري الشمالي جميع جوانب العلاقات الثنائية

يتوقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن يبحث مع نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، كافة جوانب العلاقات الثنائية.

© Sputnik. Vitaliy Belousov لافروف: هناك حاجة لإقامة تعاون روسي أمريكي في مجال الأمن السيبراني

وقال لافروف لنظيره الكوري الشمالي خلال افتتاحه لاجتماع اليوم الاثنين: "سعيد برؤيتكم، أمس، كان لدينا يوم مضني، آمل بالفرصة المتوفرة لدينا اليوم، أن نخصصها للنظر في كل جوانب علاقاتنا".

ويذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل العاصمة الفلبينية مانيلا يوم الأحد، للمشاركة في الفعاليات السنوية لمنتدى الآسيان، بما فيها الاجتماع الوزاري بين دول الآسيان وروسيا، وقمة شرق آسيا لوزراء الخارجية، والاجتماع الإقليمي للآسيان حول الأمن، حيث أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع وزراء خارجية كل من تركيا والصين والولايات المتحدة.

وتٌعقد فعاليات منتدى الآسيان الـ50 لوزراء الخارجية، والاجتماعات المتعلقة به، في العاصمة الفلبينية مانيلا في الفترة من 2- 8 آب/أغسطس، وتضم كبار المسؤولين من وزارت خارجية 27 دولة.