لماذا ارتدى لافروف القميص الوطني للفلبين (فيديو)

التقطت عدة صور لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزراء خارجية دول "آسيان" في القميص الوطني للفلبين.

جاء هذا خلال حفل عشاء، عقد مساء الأحد في مانيلا، بمناسبة دورة "آسيان"، وحسب التقاليد خرج وزراء الخارجية في ثوب عشاء قدم خصيصا لهم، وهو القميص الوطني للبلاد.

والعام الماضي شارك لافروف في أحداث "آسيان" في لاوس، لكن منظمي الحفل صمموا له قميصا لم يكن ملائما لحجمه.

يذكر أن منظمة "آسيان" تضم 10 دول هي تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والفلبين وميانمار ولاوس وفيتنام وكمبوديا وسنغافورة وشركاء أعمالهم روسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والشمالية واليابان وكندا ودول أخرى.