السجن 14 عاما لطاجيكستاني لقيامه بعمليات تجنيد في صفوف "داعش"

حكمت محكمة طاجيكستان، اليوم الاثنين، بالسجن 14 سنة على مواطن قام بعمليات تجنيد في صفوف تنظيم " داعش" الإرهابي.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "طاجيك تا" عن مكتب النائب العام لجمهورية طاجيكستان "حكمت محكمة منطقة "شاخرين" في طاجكستان على المواطن غ. عبدالستاروف المتهم بالتجنيد في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، بالسجن 14 عام".

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وحسب معلومات مكتب النائب العام، تلقى عبدالستاروف عام 2015 أمراً من الإرهابيين لتسليم خمسة جوازات سفر مزورة إلى سوريا وبأسماء مختلفة، القت مخابرات دولة مولدوفا عليه القبض وهو في طريقة إلى سوريا، وسلمته لطاجيكستان.

وفقاً للمكتب، جند عبدالستاروف في صفوف الإرهابيين من قبل مواطن قيرغيزي، وبعدها، بدأ عبدالستاروف بتجنيد أبناء بلده اللذين يهاجرون للعمل في روسيا، وأرسلهم إلى سوريا.