150 عائلة في أفغانستان محتجزة على أيدي إرهابيين

أكد حاكم ولاية سريبول الأفغانية، محمد ظاهر، أن إرهابيين يحتجزون نحو 150 عائلة في منطقة ميرزا أولنغ بشمال أفغانستان، وسط مخاوف من الإقدام على تصفيتهم.

كابول — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مكتب حاكم الولاية، أن "الإرهابيين يحتجزون 150 عائلة في منطقة ميرزا أولنغ شمال أفغانستان، وسط مخاوف من إقدامهم على تصفيتهم".

يذكر أن الحكومة الأفغانية أصدرت أوامرا للقوات الأمنية، أمس الأحد، للتحرك من أجل إعادة السيطرة على منطقة ميرزا أولنغ في ولاية سريبول، ردا على المجزرة التي نفذها أعضاء من حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" الإرهابي حيث أعدما عشرات المدنيين رميا بالرصاص.

واتهمت السلطات المحلية في ولاية سريبول إرهابيين على صلة بتنظيم "داعش" وحركة "طالبان" بإعدام نحو 40 رهينة احتجزوهم إثر بسط سيطرتهم على منطقة ميرزا أولنغ قرب مركز الولاية.

وكان المكتب الإعلامي لحاكم سريبول قد أعلن عن استيلاء الإرهابيين على ميرزا أولنغ التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن مدينة صياد مركز الولاية إثر هجوم مباغت من ثلاث محاور شارك فيها مئات المسلحين.

وسقط خلال المواجهات 10 قتلى من حركة طالبان بينهم قياديين بارزين، فيما لقي 7 عناصر بالقوات الحكومية واللجان الشعبية المساندة لها حتفهم.