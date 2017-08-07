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00:20 08 أغسطس/ أب 2017
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    بنيامين نتنياهو وزوجته سارة

    بعد زوجها...لوائح اتهام ضد سارة نتنياهو

    © REUTERS/ BERNADETT SZABO
    العالم
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    أفادت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم الإثنين، بأن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبلت، سيعلن قريبا عن قبوله توصيات الشرطة بخصوص الملفات ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسيعلن عن تقديم لوائح اتهام بحقها.

    بينيامين نتنياهو
    © AP Photo/ Sebastian Scheiner
    الاشتباه بتورط نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشوة
    القدس — سبوتنيك. ويذكر أن نتنياهو مشتبهة بالتورط في أربعة ملفات فساد، تصل قيمتها إلى مئات آلاف الدولارات.

    وبحسب القناة الثانية فإن القضية الأولى تتعلق بتشغيل كهربائي بدون الوصول إلى مناقصة عادلة في منزل رئيس الوزراء الشخصي في مدينة قيسارية، وذلك على حساب خزينة الدولة.

    أما القضية الثانية فتتعلق بتشغيل سارة نتنياهو لعاملة في مقر رئيس الحكومة الرسمي والتي قامت بشكل فعلي بالعناية بوالدها الراحل، وكان معاشها ممولا من قبل الدولة.

    والقضية الثالثة تتمحور حول شراء أثاث حديقة لمكتب رئيس الحكومة في القدس على حساب المكتب، ثم نقله إلى مسكنه في قيسارية، أما القضية الرابعة فهي تضخيم مصاريف الضيافة في منزل رئيس الحكومة.

    يشار إلى أنه قبل عام وشهرين، أوصت الشرطة بمحاكمة زوجة رئيس الحكومة، ومؤخرا أضيفت توصية من مكتب النائب العام وتوصيات أخرى من مكتب النائب العام.

    وكان قد تم استدعاء سارة نتنياهو، الأسبوع الماضي، إلى مكاتب "لاهاف 433" لاستكمال التحقيق معها في القضية، بناء على طلب المستشار القضائي للحكومة.

    ويواجه أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهما بالفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، وذلك بعد أن وقع رئيس طاقم موظفي مكتبه سابقا، أري هارو، اتفاقا مع النيابة العامة يصبح بموجبه شاهدا للحق العام.

    ومن المتوقع أن يدلي هارو في إطار هذا الاتفاق بمعلومات في القضيتين المنسوبتين إلى رئيس الوزراء نتنياهو والمعروفة إحداهما بالقضية 1000 والمتعلقة بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال والأخرى بالقضية 2000 والمتعلقة باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس. كما يتوقع أن يدلي بمعلومات حول صفقة الغواصات.

    وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنه سيتم تقديم بحق "شاهد الملك" هارو، لقاء هذه المعلومات، لائحة اتهام مخففة في قضية هو شخصيا ضالع فيها، ما سيجنبه دخول السجن.

    كما تفرض عليه عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لمدة ستة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها مئتي ألف دولار.

    وأوضحت الشرطة أن اتفاق شاهد الملك مع رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الوزراء سابقا وُقع بموافقة المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبلت والنائب العام شاي نيتسان.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل اليوم, اختلاس, رشوة, قضية فساد, الحكومة الإسرائيلية, سارة نتنياهو, بنيامين نتانياهو, إسرائيل
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