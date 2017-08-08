التبادل التجاري بين روسيا والصين يرتفع بنسبة 19.4% خلال الشهر الماضي

أعلنت مديرية الجمارك الصينية الرئيسية، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين بحلول نهاية شهر تموز/يوليو للعام الحالي وبعملة الدولار نما بنسبة 19.4 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها للعام الماضي.

بكين — سبوتنيك. وقالت مديرية الجمارك الصينية، في بيان لها اليوم:

© Sputnik. Vladimir Astapkovich ارتفاع نمو التبادل التجاري بين روسيا والصين

إجمالي حجم التجارة الثنائية لشهر تموز/ يوليو وصل حتى 7.016 مليار دولار مقابل 5.65 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث وصل حجم الصادرات الصينية إلى روسيا لشهر تموز /يوليو إلى 3.96 مليار دولار أميركي، أما الاستيراد من روسيا فوصل حتى 3.05 مليار دولار.

وأكدت الجمارك الصينية، في بيانها، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما في الفترة ما بين شهر كانون الثاني/ يناير، وحتى تموز/ يوليو بنسبة 25.5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل حتى 46.82 مليار دولار أمريكي.

وأشارت الجمارك الصينية، إلى أن الصادرات الصينية إلى روسيا نمت خلال الأشهر السبعة بنسبة 21.8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي أما الاستيراد من روسيا فنما بنسبة 29.5 بالمائة.

هذا ونما التبادل التجاري بين روسيا والصين في نهاية عام 2016 وبحسب المعطيات الصينية بنسبة 2.2 بالمائة ليصل حجمها حتى 69.525 مليار دولار أميركي، أما الصادرات الصينية إلى روسيا فنمت بنسبة 7.3 بالمائة ليصل حجمها حتى 37.297 مليار دولار أميركي، أما حجم الاستيراد من روسيا فتراجع بنسبة 3.1 بالمائة ليصل حتى 32.228 مليار دولار، ووفقاً لمديرية الجمارك الروسية، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا لعام 2016 حتى 66.108 مليار دولار أميركي، وتعتبر الصين شريك تجاري كبير لروسيا.