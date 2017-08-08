زلزال بقوة 5.3 درجة يهز بلدة سياحية تركية شهيرة

وحسب "رويترز" فإنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك إصابات بسبب الزلزال الذي وقع على بعد نحو 15 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بلدة بوضروم الساحلية المطلة على بحر إيجه.

وبوضروم منتجع شهير يعج بالأتراك والأجانب الذين يقضون عطلاتهم خلال شهور الصيف.