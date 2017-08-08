البنتاغون يسمح بإسقاط طائرات خاصة

وذكت تقارير إعلامية نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون سمح لأكثر من 130 قاعدة عسكرية أمريكية بإسقاط الطائرات المسيّرة الخاصة إذا شكلت خطرا على أمنها.

وهناك قلق من ازدياد أعداد الطائرات المسيّرة الخاصة التي يمكنها أن تشكل خطرا عندما تقترب من القواعد العسكرية والمطارات.

يذكر أنه فرض الحظر على تحليق جميع الطائرات بدون طيار تقريبا في ما يزيد على 133 منشأة عسكرية أمريكية في شهر ابريل/نيسان 2017 لأسباب أمنية.

ويشار إلى أن شركات أمريكية كبيرة مثل "أمازون" تستخدم الطائرات بدون طيار لنقل سلع إلى مَن اشتراها على شبكة الإنترنت.