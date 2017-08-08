"نفطوغاز" تخطط تحكيم "غازبروم" بخمسة مليارات دولار

أعلن المدير التجاري لشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، يوري فيترينكو، أن الشركة تخطط لزيادة حجم المطالبات ضد "غازبروم" الروسية بموجب الدعوى المتعلقة بعبور الغاز عن طريق أوكرانيا في محكمة ستوكهولم للتحكيم بأكثر من 5 ملايين دولار.

كييف — سبوتنيك. ونقلت سبوتنيك عن فيترينكوـ اليوم الثلاثاء، قوله في مقابلة للقناة الأوكرانية الخامسة أمس الاثنين: "فيما يتعلق عقد العبور للغاز ونحن في انتظار قرار بشأن دعاوى رفعناها… وقد زادت مطالبنا عن أكثر من 13 مليار دولار، ونحن في الواقع، سنطالب بأكثر من 5 مليارات دولار إضافيا".

وكانت مواد نشرة شركة "غازبروم" الروسية الخاصة بإصدار سندات اليورو ، قد أظهرت في تموز/يوليو الماضي، أن محكمة التحكيم في ستوكهولم، تعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن الخلافات بين شركة "غازبروم" الروسية و "نفطوغاز أوكرانيا" حول مسائل توريد ونقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

من جانبها أعلنت "غازبروم" أن التوازن في قرار محكمة ستوكهولم هو في صالح الشركة الروسية ونفت الأنباء حول إقرار المحكمة بإلغاء قاعدة "خذ أو ادفع".

وكان رئيس غازبروم أليكسي ميلر، قد أعلن نهاية حزيران/يونيو الماضي أن الشركة ستطعن في القرار المؤقت لتحكيم ستوكهولم بشأن النزاع القضائي مع "نفطوغاز".

والجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" الروسية، وشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، تتقاضيان لدى محكمة ستوكهولم لفض النزاعات، منذ شهر حزيران/يونيو 2014. وموضوع الدعاوي هو عقود توريد الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوكرانيا، وترانزيت الغاز عبر أوكرانيا اعتبارا من العام 2009.