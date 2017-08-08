أوكرانيا تهدد وتتوعد رئيس دولة سابقة

أعلن النائب الاول لهيئة حرس الحدود الأوكرانية، فاسيلي سيرفاتيوك، أن حرس الحدود، ينوي سحب جواز السفر من رئيس جورجيا سابقا ومحافظ أوديسا السابق ميخائيل ساكاشفيلي في حال محاولته عبور الحدود وعدم السماح له بدخول أراضي البلاد.

© Sputnik. David Khizanashvili هروب ساكاشفيلي من "السفينة" الأوكرانية إشارة خطيرة لكييف

كييف — سبوتنيك. وقال سيرفاتيوك، للصحفيين: "يوجد لدينا مرسوم الرئيس الأوكراني وإيعازا من هيئة الهجرة. وبما يتوافق مع هذا فان حرس الحدود في حال كشفوا على خط الحدود جواز سفر المواطن ساكاشفيلي أو أي جواز سفر آخر مسجل في قاعدة البيانات وغير فعال، يجب مصادرة جواز السفر ".

وفقاً لنائب رئيس الهيئة، "جواز السفر يصادر، تعالج الوثائق وتعطى له شهادة" المصادرة. وأضاف أن لم يتم إدخال المواطن إلى البلد لأنه لا يملك أي وثائق يعطى له الحق في عبور حدود الدولة.

وكانت دائرة الهجرة الأوكرانية قد ذكرت في 26 تموز/ يوليو، أن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، سحب الجنسية الأوكرانية من ساكاشفيلي. كما أعلنت إدارة الرئيس الأوكراني، أن مكتب المدعي العام الجورجي قدم للطرف الأوكراني معلومات كان ساكاشفيلي قد أخفاها عند حصوله على الجنسية الأوكرانية.