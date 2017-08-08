الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة من مكتب المفتشين بالخليل

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب، 5 مفتشين فلسطينيين تابعين لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

© AFP 2017/ LEON NEAL تحطم طائرة إسرائيلية فوق بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية

الخليل — سبوتنيك. قال مصدر في محافظة الخليل، لوكالة "سبوتنيك"، إن قوة من الجيش الإسرائيلي داهمت مكتب المفتشين الواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مدير المكتب، رباح أبو اسنينة، وكل من محمد غازي أبو اسنينة، وعزيز أبو عفيفه، وعبيدة أبو حسين، وخضر أبو اسنينة.

ويعد مكتب المفتشين جزءا من أركان محافظة الخليل، حيث يعمل الموظفون فيه على الحفاظ على الهدوء والأمن والتغلب على أي أعمال عنف.

يذكر أن وحدة من الجيش الإسرائيلي داهمت الأسبوع الماضي المكتب ذاته، وصادرت مجموعة من محتوياته، وطالبت بإغلاقه.