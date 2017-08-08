طائرة إيرانية دون طيار تقترب من مقاتلة أميركية فوق الخليج العربي

قالت وكالة "رويترز" إن طائرة إيرانية دون طيار اقتربت من مقاتلة أميركية على مسافة 100 قدم فوق مياه الخليج العرب.

© Sputnik. Spokesman for the Egyptian armed forces غواصة ألمانية حديثة تنضم للأسطول البحري المصري...هذه مواصفاتها (صور)

وذكر مسؤول أمريكى اليوم الثلاثاء أن طائرة دون طيار إيرانية اقتربت إلى بعد 100 قدم / 31 مترا / من طائرة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بينما كانت مستعدة للهبوط على حاملة طائرات فى الخليج العربي.

وحسب "رويترز" قال المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه إن المقاتلة الأمريكية إف / إيه — 18 إيه اضطرت إلى المناورة لتجنب طائرة إيرانية من طراز / قوم —1 التي تجاهلت المكالمات اللاسلكية المتكررة.

ووصف المسؤول التعامل بإنه "غير آمن وغير مهني".