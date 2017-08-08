كوريا الشمالية قادرة على تحويل أمريكا إلى كومة "رماد"

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المسؤولين الأمريكيين لا يزالون يسعون لمعرفة إذا ما كانت بيونغ يانغ طورت تكنولوجيا إطلاق صواريخ عابرة للقارات أم لا، لأن هذا قد يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحول إلى كومة "رماد".
JUST IN: North Korea has successfully constructed a nuclear weapon small enough to fit in a missile, U.S. official tells NBC News pic.twitter.com/jeoC0xakhL— NBC News (@NBCNews) August 8, 2017
وحذر المسؤول الأمريكي من أنه رغم امتلاك كوريا الشمالية قدرات تصغير أسلحتها النووية، وأن هذا يعد معلما حاسما على تطوير بيونغ يانغ قدراتها النووية، إلا أن هذا لا يعني أنها باتت قادرة على استهداف الولايات المتحدة بصاروخ باليستي عابر للقارات.
وأوضح قائلا إنه لم يتم التأكد بعد إذا ما كانت صواريخ كوريا الشمالية ستتمكن من النجاة والعودة سليمة من الغلاف الجوي وعدم تأثر رؤوسها النووية أو تضررها.
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