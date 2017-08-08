ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الصين إلى 9 قتلى وأكثر من 130 جريحا (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا الزلزال في مقاطعة سيتشوان الصينية، اليوم الثلاثاء، إلى 9 قتلى و135 جريحا، حسب تأكيد السلطات المحلية.

بكين — سبوتنيك. وأشارت الإدارة المحلية في نبأ نشرته عبر موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي إلى أنه لقي 9 أشخاص مصرعهم بنتيجة الزلزال، بينهم 6 سياح و2 من السكان المحليين، فيما لم يتم تحديد هوية الضحية الـ 9.

وبلغ عدد المصابين 135 شخصا، بينهم 32 شخصا لهم إصابات خطيرة.

يذكر، أن زلزالا بقوة 6.5 درجة، وقع اليوم الثلاثاء، في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وسجلت الهزات عند الساعة 21:19 بالتوقيت المحلي [16:19 بتوقيت موسكو]. وتم رصد بؤرة الهزات على عمق 8 كيلومترات.

7.0-magnitude #earthquake hits Jiuzhaigou County in SW China's Sichuan Province. No casualties reported yet pic.twitter.com/DyPw6ODVL4 — China Xinhua News (@XHNews) August 8, 2017

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة رصد الزلازل أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر، وبعدها تم رصد أكثر من 100 هزة ارتدادية.

هذا وتعمل في مكان الكارثة فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى العسكريين وقوات الشرطة. وأدى الزلزال إلى انقطاع حركة القطارات بشكل جزئي في المقاطعة الصينية المذكورة.