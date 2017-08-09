البنتاغون: لا خطط لتوجيه ضربات جوية إلى "داعش" في الفلبين

أكد البنتاغون، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تخطط لتوجيه ضربات جوية بطائرات بدون طيار إلى مسلحين موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي في الفلبين.

© AP Photo/ Aaron Favila الفلبين في مرمى الولايات المتحدة

واشنطن — سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، كريستوفر لوغان، للصحفيين أن "الفلبين لم تطلب توجيه ضربات بطائرات بدون طيار في الفلبين، كما لا تخطط الولايات المتحدة لذلك"، مضيفا، "نحن نحترم سيادة الفلبين ولا نسعى لعمل أحادي الجانب في الفلبين".

وقد جاء ذلك تعليقا على الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام الأميركية يوم أمس الاثنين، بأن وزارة الدفاع الأميركية تدرس خطة لتوجيه الضربات الجوية إلى الإرهابيين في الفلبين.