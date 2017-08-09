القوات الأوكرانية تنتهك نظام وقف اطلاق النار في لوهانسك

أعلنت وزارة الدفاع بجمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأربعاء ، أن القوات الأوكرانية قصفت 9 مرات أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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لوهانسك-سبوتنيك.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بجمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة " سبوتنيك": " خلال الـ 24 ساعة الأخيرة انتهكت القوات الأوكرانية نظام وقف أطلاق النار 9 مرات باستخدام مدافع هاون من عيار120 ملم و 82 ملم ".

هذا وسبق ان توصلت مجموعة الاتصال حول أوكرانيا خلال اجتماعها الذي عقد يوم الأربعاء في مينسك، إلي قرار يقضي بإقامة حالة الهدنة اعتبارا منتصف ليلة 24 حزيران/يونيو.

ويذكر أيضا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك واوهانسك اللتين قد أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة.

إلا أنه ما زالت الاشتباكات متواصلة بين طرفي النزاع رغم اتفاقات الهدنة.