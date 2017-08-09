اليابان تتابع الوضع حول الرؤوس النووية المصغرة في كوريا الشمالية

أعلن وزير الدفاع الياباني، إتسونوري أونوديرا، اليوم الأربعاء، أن بلاده يجب أن تكون حذرة بعد أنباء بأنه قد يكون لدى كوريا الشمالية رؤوس نووية مصغرة، يمكن استخدامها كرؤوس لصواريخ باليستية.

طوكيو- سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "كوريا الشمالية إما أنها تملك الرؤوس النووية المصغرة الآن، أو أنها ستملكها في وقت قريب. نحن الآن عند مستوى خطورة يجب علينا فيه التحلي بدقة المراقبة والحذر".

وأكد الوزير، نقلاً عن قناة "إن إتش كي" التلفزيونية، على أنه من الضروري في هذه الحالة التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. وقال بأن "هناك بيانات حول وجود صاروخ عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة، وأنه يتم تطوير التكنولوجيا لتصغير حجم الشحنة النووية لتجهيز رؤوس الصواريخ بها. سنبذل جميع جهودنا بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة لضمان أمن اليابان".

يذكر، أن مجلس الأمن الدولي، تبنى يوم السبت الماضي، قرارا يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وينص القرار على حظر استيراد بعض المواد من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تجميد أصول مصرف التجارة الخارجية لكوريا الشمالية ومنع السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، من دخول موانئ كافة الدول. كما يتضمن القرار عقوبات ضد أشخاص لهم صلة ببرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

واعتبرت بيونغ يانغ أن التجربتين بصاروخين عابرين للقارات اللتين أجرتهما في أخر يوليو/تموز، تثبتان أن الولايات المتحدة أصبحت بكامل أراضيها داخل نطاق الصواريخ الكورية، وأن هذه الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، مؤكداً أنها مستعدة لتلقين أميركا "درسا قاسيا" بقوتها النووية الاستراتيجية، في حال ارتكبت واشنطن حماقة ضدها.