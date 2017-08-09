استراتيجية جديدة للولايات المتحدة في أفغانستان...تلك القوات بديلة للجيش الأمريكي

قال رئيس شركة بلاك ووتر، إريك برنس، إن البيت الأبيض يدرس إسناد مهامه في أفغانستان إلى شركاء من القطاع الخاص.

وبحسب مصادر لصحيفة "يو إس ايه توداي" فإن الإدارة الأمريكية تدرس منذ عدة أشهر العمل على استراتيجية جديدة في أفغانستان، فالرئيس دونالد ترامب غير راض أن تخسر الولايات المتحدة الحرب في أفغانستان وطلب إقالة قائد القوات الأمريكية هناك.

ووفقا للخطة فإنه سيتم الدفع بنحو 5.5 آلاف من المتعاقدين من القطاع الخاصة، أغلبهم ممن عملوا في القوات الخاصة سابقا، لتقديم العون والمشورة للقوات الأفغانية في المعارك الدائرة في أنحاء البلاد، ومن المتوقع أيضا إنشاء أسطول خاص من 90 طائرة.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب غاضب من حرب أفغانستان ويقترح إقالة قائد القوات الأمريكية

ووفقا للصحيفة فإن الوثيقة قيد النظر الجدي في البيت الأبيض، على الرغم من مخاوف مستشار الرئيس للأمن القومي هربرت ماكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، لكن لوحظ أن مسؤولين آخرين مثل مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية ستيفن بينون متحمسون لمثل هذه الخطة.

ومن المفترض أن يعمل مستشارون من القطاع الخاص مباشرة مع الكتائب العسكرية الأفغانية، فيما سيستخدم الأسطول الجوي في الإخلاء الطبي ودعم الحريق ونقل الجيش.

ووفقا لبرنس فإن المتعاقدين سيكملون القوة العسكرية في أفغانستان وسيرتدون الزي العسكري الأفغاني، كما سينسق الطيارون عملياتهم مع السلطات الأفغانية.

وأشار رئيس بلاك ووتر إلى أن الخطة ستتكلف نحو 10 مليارات دولار على الأقل في العام الواحد، وهو أقل بكثير من المنصوص عليه في موازنة البنتاغون لهذا العام، إذ تبلغ قيمته نحو 40 مليار دولار.